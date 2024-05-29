FASHIRU バックスリットカットソー

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商品詳細
FASHIRUで購入したベージュのカットソーです︎︎︎︎☺︎3〜4回着用しました◎目立った傷や汚れは特にありません◎その他不明点がありましたらコメントお願い致します＾＾
http://narcologia.ru/goods/passivity344683.html
http://narcologia.ru/goods/stealth639876.html
http://narcologia.ru/goods/diamond533058.html
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