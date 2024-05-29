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FASHIRU バックスリットカットソー
商品番号 T64619226296
商品名

FASHIRU バックスリットカットソー
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FASHIRUで購入したベージュのカットソーです︎︎︎︎☺︎3〜4回着用しました◎目立った傷や汚れは特にありません◎その他不明点がありましたらコメントお願い致します＾＾
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