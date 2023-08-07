新品未使用タグ付　アクシーズファム　シャーリングブラウス　黒　Mサイズ

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新品未使用タグ付 アクシーズファム シャーリングブラウス 黒 Mサイズです。アクシーズファムのクラシカルで可愛いデザインに一目惚れして色違いで購入しました。可愛い洋服が好きでたくさん集めすぎて、なかなか着る機会がないので、出品することにしました。色違いで出品しています。新品未使用品ですが、自宅保管になりますし、見落とし等あるかもしれませんので、ご理解いただけない方は、トラブル回避の為、ご購入をお控えください。色···ブラック袖丈···長袖