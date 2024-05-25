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バックレースアップウエストタックシャツワンピース　ブルーグレー
商品番号 C49378842846
商品名

バックレースアップウエストタックシャツワンピース　ブルーグレー
ブランド名 トッコクローゼット
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トッコクローゼット♪お色はブルーグレーです。新品、タグ付きです。【Material】ポリエステル100％【Detail】着丈：117cm肩幅：30cmバスト周囲：86cm袖丈：35.5cmウエスト周囲：68cm※ウエスト後ろゴム仕様※ファスナーなし※フロントボタン開閉可能自宅保管、畳シワご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/moisture406769.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce281155.html
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