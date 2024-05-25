バックレースアップウエストタックシャツワンピース　ブルーグレー

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トッコクローゼット♪お色はブルーグレーです。新品、タグ付きです。【Material】ポリエステル100％【Detail】着丈：117cm肩幅：30cmバスト周囲：86cm袖丈：35.5cmウエスト周囲：68cm※ウエスト後ろゴム仕様※ファスナーなし※フロントボタン開閉可能自宅保管、畳シワご了承ください。