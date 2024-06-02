セルフォード　ピンクニットワンピース　美品

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商品詳細
カラー···ピンク柄・デザイン···無地袖丈···袖なし季節感···春、夏、秋週末限定セール発送は14日になりますm(._.)mサイズ 38(普段セルフォードは36ですがこのワンピースはこちらのサイズの方がラインが綺麗にでました)ウエストが太めのハイウエストデザインなので体型拾い過ぎずスタイルも良く見えます。生地は厚手なので透け感なく、スカート部分もヒップが目立たず良かったです。着丈 112cmクリーニング済みですが、去年から着用していないままクローゼットに保管していました。
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