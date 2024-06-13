\u003c未使用品\u003eサマンサタバサ　ハンドバック　ショルダーバック　リュック　ホワイト

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✨ご覧頂きありがとうございます✨♦️商品説明♦️ブランド:サマンサタバサ型名:3wayバック♦️サイズ♦️縦:28㎝横:40㎝幅:11㎝持ち手:37㎝ショルダー(リュック):57〜89㎝A4:可※素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい♦️仕様♦️内側:ファスナー付×1フリー×1 小×2外側:ファスナー付×0フリー×1♦️状態♦️金具部分に小傷と外面に若干の汚れがありますが(写真8、9枚目参照)比較的綺麗な状態かと思います。※中古品になりますので、神経質な方・完璧を求める方はご購入はお控え下さいm(__)m♦️付属品♦️ショルダー紐等(写真1、8枚目参照)♦️商品に関して♦️自宅保管のため、ご理解のある方のみご購入をお願いしますm(__)m真贋鑑定済みのブランドショップで購入したものになります。♦️発送♦️発送はトラブル防止のため、追跡と保証のある「らくらくメルカリ便」での配送になります。※即日発送〜翌日には発送するようにしています