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大きいサイズ レディース トップス　春夏 秋 新品
商品番号 C41783656757
商品名

大きいサイズ レディース トップス　春夏 秋 新品
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 1,992 円
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商品詳細

大きいサイズレディーストップス　春夏秋新品【L】バスト約96cm丈約75cm肩幅約38cm袖丈約21cm【XL】バスト約101cm丈約76cm肩幅約39cm袖丈約22cm【XXL】バスト約106cm丈約77cm肩幅約40cm袖丈約23cm【3XL】バスト約111cm丈約78cm肩幅約41cm袖丈約24cm【4XL】バスト約116cm丈約79cm肩幅約42cm袖丈約25cm【5XL】バスト約121cm丈約80cm肩幅約43cm袖丈約26cm※平置きで採寸の為、2-3CMの誤差が生じる場合がございます■■レディス　マタニティ　婦人服　ゆったり　トレンド　LL3L4L5Lフリーサイズ　#もちろん国内発送　韓国　古着　新作おおきいさいず　ぽっちゃり　可愛いセール値下レトロ　#レディース大きいサイズ　#夏服　新品　送料込み　原宿#離島沖縄でも追加料金は不要です　レディース大きいサイズレディース#春服　#ゆったり　#静岡県以外からの発送は返金します　送料無料#大きいサイズ春物　秋物ゆったり　アウター　#オーバーサイズ　427#sfamhm384327
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