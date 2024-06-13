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CHANEL ★希少　大判スカーフ
商品番号 X46257716086
商品名

CHANEL ★希少　大判スカーフ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 14,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★希少10年前にハワイのマウイのシャネルブティックにて購入しました。限定の希少商品です。正方形の大判サイズです。一度だけ使用しましたが右上に1箇所シミをつけてしまいうっすらと残っています。クリーニングは済みです。気になる方は購入ご遠慮下さい。【サイズ】　幅　　86cm縦　　88cm　　平置きサイズです。【カラー】　　パープル【素材】　シルク　50%　ビスコース　50%採寸は素人ですので多少の誤差があることをご了承下さい。ブランド品すり替え防止の為、返品はお受けできません。自宅保管の為、ご理解ある方宜しくお願い致します。プロフィールご確認下さい。
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