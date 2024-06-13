CHANEL ★希少　大判スカーフ

★希少10年前にハワイのマウイのシャネルブティックにて購入しました。限定の希少商品です。正方形の大判サイズです。一度だけ使用しましたが右上に1箇所シミをつけてしまいうっすらと残っています。クリーニングは済みです。気になる方は購入ご遠慮下さい。【サイズ】 幅 86cm縦 88cm 平置きサイズです。【カラー】 パープル【素材】 シルク 50% ビスコース 50%採寸は素人ですので多少の誤差があることをご了承下さい。ブランド品すり替え防止の為、返品はお受けできません。自宅保管の為、ご理解ある方宜しくお願い致します。プロフィールご確認下さい。



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