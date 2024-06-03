イタリア製 ヴィンテージ シルク ロング ワンピース

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イタリア製ヴィンテージロングワンピースシルク100%ドット生地×花柄生地2枚合わせのシルク100%のワンピースです。柄物ですが落ち着いた色合いでエレガントな雰囲気の印象になります。サイズ42(S)M相当の大きめの作りです肩幅37.5cm袖丈34cm身幅45cm着丈114cm参考画像1(身長160cm普通体型普段はM、Lサイズ着用)襟、ベルトは付属しません汚れ、ほつれ、破れございませんが古着にご理解頂ける方のみのご購入でお願い致します↓↓他にもお洋服を出品しておりす↓↓#SHALOM_アパレル_新品_古着_服飾雑貨袖丈···半袖