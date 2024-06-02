intoca. イントゥーカ　ワンピース　プレインピープル　アーツ\u0026サイエンス

intocaのたっぷり入ったギャザーやブルーの濃淡のボーダーが素敵なワンピースです。3〜4回着用のユーズドになります。大切に取り扱っておりましたので、目立ったダメージはなく美品です。しかし感じ方には個人差ありますので、ユーズドにご理解、ご承知いただけます方にご購入お願いいたします。素材:コットン100%サイズ表示:1身幅約86センチ 着丈約91センチ・・他にも出品しておりますので、ぜひその他の出品物もご覧くださいませ・・アパルトモンドゥーズィエムクラス、ドゥロワー、ロンハーマン、ブラミンク、ATON、オーラリー、イエナなどお好きな方にも♩。*



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