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intoca. イントゥーカ　ワンピース　プレインピープル　アーツ\u0026サイエンス
商品番号 A91957456701
商品名

intoca. イントゥーカ　ワンピース　プレインピープル　アーツ\u0026サイエンス
ブランド名 プレインピープル
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

intocaのたっぷり入ったギャザーやブルーの濃淡のボーダーが素敵なワンピースです。3〜4回着用のユーズドになります。大切に取り扱っておりましたので、目立ったダメージはなく美品です。しかし感じ方には個人差ありますので、ユーズドにご理解、ご承知いただけます方にご購入お願いいたします。素材:コットン100%サイズ表示:1身幅約86センチ　着丈約91センチ・・他にも出品しておりますので、ぜひその他の出品物もご覧くださいませ・・アパルトモンドゥーズィエムクラス、ドゥロワー、ロンハーマン、ブラミンク、ATON、オーラリー、イエナなどお好きな方にも♩。*
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