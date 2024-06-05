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AULENTTI オウレンティ　ミニショルダーバッグ　ミニキルティングバッグ
商品番号 Y42879567521
商品名

AULENTTI オウレンティ　ミニショルダーバッグ　ミニキルティングバッグ
ブランド名 オウレンティ
特別価格 税込 4,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます気になる事があれば気軽コメント下さい値下げ交渉も大丈夫ですよ仕様　　サイズ(写真を参考にして下さい)外見上目立った傷や汚れなどは無いと思いますが素人の検品ですので見落としがあるかもしれませんご了承下さい　(表のロックの部分に若干の擦り傷あり)商品の状態は写真を参考にして下さいロングチェーンは取り外し可能ミニハンドバッグとしても使えます仕入れ先大手リサイクルショップ発送簡易の包装にて1日〜2日程度で発送いたします仕事の都合で遅れる場合がございますご了承ください#レディース　#小物　#バッグ　#ショルダーバッグ　#キルティングバッグ#ミニキルティングバッグ　#オシャレ#可愛い　#お出かけ　#大人女子#レア　#激レア　#流行　#リュウコ#ハヤリ　#肩掛け　#斜め掛け#キルティング　#2way
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