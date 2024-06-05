★美品★ AKIRA NAKA アキラ ナカ プリーツ加工パンツ36サイズ

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沢山ある商品の中からご覧下さり有難うございます！！AKIRANAKAのプリーツ加工されたとーっても可愛いパンツです。淡いイエローなので、とてもコーディネートしやすいですよ。季節問わず使えると思います。■サイズ:36サイズ■素材:トリアセテート100%、裏地／キュプラ100%■採寸：ウエスト／33×2股上／30着丈／95■カラー：淡いイエロー■前身だけプリーツ加工が施されていて、後身の加工はありません。裾部分ですが、前身はカットオフですが、後身は縫製されているデザインです。■2回程着用しましたが、とても良い状態です。■自宅保管となりますので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。■商品の返品はご遠慮願います。■価格交渉にはご対応できかねます。■コメントのやり取り中でありましても、即決の方優先とさせて頂きます。■ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さいね。※上記の点をご納得・ご理解の上、ご購入下さい。シルエット...ワイドカラー...イエロー丈...フルレングス柄・デザイン...無地股上...ハイウエスト季節感...春、夏、秋、冬