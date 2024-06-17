【AULENTTI 】オウレンティチェンショルダーバッグ LATTE

人気のチェンショルダーバッグ登場！店頭値段：￥15,400(税込)原産国：イタリア製色：LATTE素材：牛革サイズ縦（cm）：12.5横（cm）：20マチ（cm）：5ショルダー（cm）：108注意：バッグの底に、レザーストラップに目立たない汚れがあります、最後2枚の写真を参考してください。【AULENTTI/オウレンティ】AULENTTIは2019年にスタートしたバッグブランドです。バッグ産業の盛んなイタリア・フィレンツェを中心としたイタリア国内のファクトリーで生産されています。イタリアの質の高い牛革を多く使用。イタリアンレザーは革の種類や加工方法も様々で奥深い魅力のあるレザーとなっています。機能性からトレンドまでおさえた様々なスタイルや場所、場面に合わせたバッグを作り出している。素材...牛革(本革)カラー...ゴールド種類...パーティーバッグ/結婚式



*【AULENTTI/オウレンティ】チェーンバッグ



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