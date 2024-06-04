【ADORE 】バルーン袖　ワンピース　ブラック　36

ADOREブラックワンピースサイズ表記36ですが、Mサイズの方にも直用可能です。数年前に購入し、何度か着用しています。その後は自宅保管しておりました。目立った汚れや傷はございませんが数年前の物ですのでやや汚れありと致しました。サラサラとした手触りの生地なので、トロンとした落ち感がとてもキレイです。お袖もふんわりとたバルーン袖が女性らしく品よく華やかなです。裾は両サイドにスリットが入っており、前後の長さが異なり後ろの方が7㎝程長めです。(写真⑦⑧でご確認下さい)両サイドにポケットもございます。裏地はございません。平置きにて採寸(若干の誤差はご了承ください) 着丈 前約85後92 肩幅 約36.5 バスト 約44x2 袖丈 約46素材 ポリエステル裏地 なしカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬#ADORE#アドーア#ブラックワンピース#ワンピース#バルーン袖#ブラックカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、秋、冬



バルーン袖 デザインワンピース ブラック 0477BK - SWiMMY Clothing



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