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FURLA GIADA ハンドバッグ　ショルダーバッグA4
商品番号 T82923419162
商品名

FURLA GIADA ハンドバッグ　ショルダーバッグA4
ブランド名 フルラ
特別価格 税込 3,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海外のお土産でいただいたものです(*'-'*)あまり使用していませんが、持ち手の一部に剥がれがあります。(写真2)A4収納可能でショルダーとしても使用可能です。使っていただける方よろしくお願いいたします。幅約35cmくすみピンク
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