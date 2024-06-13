FURLA GIADA ハンドバッグ　ショルダーバッグA4

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商品詳細
海外のお土産でいただいたものです(*'-'*)あまり使用していませんが、持ち手の一部に剥がれがあります。(写真2)A4収納可能でショルダーとしても使用可能です。使っていただける方よろしくお願いいたします。幅約35cmくすみピンク
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