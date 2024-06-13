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ポテチーノ　POTECHINO ナパータメロエ　花　ワンピース　　さらえ
商品番号 L19475514261
商品名

ポテチーノ　POTECHINO ナパータメロエ　花　ワンピース　　さらえ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポテチーノ　POTECHINOロングワンピース日本製チェック柄一回着用花のモチーフが素敵すぎです！さらえ好きな方是非！ポリエステル25%レーヨン75%身幅45cm着丈108cmフリーサイズ中古品ですので全くの無傷ということでもございません。神経質な方、ショップでの購入のような状態を好まれる方は購入をご遠慮下さいませ。出品にあたり、状態を確認しておりますが、素人判断ですので見落としなど有る場合もあります
http://narcologia.ru/goods/Taipei937071.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose275540.html
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