ルイヴィトン アンプラント ポルトフォイユ サラ マリーヌルージュ ...

ルイヴィトンポルトフォイユ・サラ【M62125】カラー:マリーヌルージュ（ネイビー）素材:モノグラム・アンプラント2019年に立川高島屋で購入。●シリアルナンバー、刻印あり●商品状態使用感は多少ありますが大きな傷などはありません。スナップボタンは締まりますが中のホックピンに一箇所欠損があり、少し緩いです。そのためお安くしてます。ご理解ご了承の上ご購入お願い致します。気になるようでしたら直営店で10000円程度で修理可能。ルイヴィトンへ電話で確認済です。使用による若干の膨らみあり。レシート以外の画像にある付属品一式送ります。※すり替え防止のため返品不可。商品状態はこちらの主観です。細かい傷や汚れの見落としがある場合があります。使用した中古品の為ご理解いただける方のみのご購入をお願い致します。評価の悪い方、評価が全くない方からの購入はお断りさせて頂きます。気持ちの良いお取引を心がけておりますので、他にも気になる点ございましたら、事前にお気軽にコメント下さい！お値下げ交渉はご遠慮ください。サイズ:19x10.5x2cm(幅x高さxマチ)素材：モノグラム・アンプラントレザー（皮革の種類：牛革）、グレインレザー（皮革の種類：牛革）ライニング：グレインレザー金具（色：ゴールド）スナップボタン開閉式まち付きコンパートメントx2ファスナー式コインケース内フラットポケット背面に外ポケットカード用ポケットx16カラー···ブルー（ネイビー）柄・デザイン···その他財布形···長財布素材···本革ルイ・ヴィトンLOUISVUITTON



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