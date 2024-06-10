海外旅行用　キャリーバック,スーツケース　5-7泊

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商品詳細
スーツケース容量···61〜80L一度使用しました。新しいデザインのものが欲しくなったので出品します。傷や汚れはありますが、外側に凹みなどはありません。元値:31,680円#キャリーバック#キャリーケース#スーツケース#海外旅行#旅行バック
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