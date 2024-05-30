PRADA 美品 黒 2way カナパ S ハンドバッグ ストライプ柄 プラダ

ご覧いただきありがとうございます*ˊᵕˋ*今年6月にアラモード楽天市場さんで購入した正規品です◡̈⃝PRADAのカナパが好きで今まで使っていたピンクを売って黒を購入しましたが、最近は大きいトートを使う事が多いので、お探しの方にお譲り出来ればと思います☆中がストライプでとっても可愛いです♪使用回数はそんなに多くなく、まだまだお使いいただける良い状態です♡付属品など購入時より付いてなかったので、家にあったPRADAのミニ袋にショルダー入れてお送りします。中古品になりますので、新品の様な綺麗さをお求めの方、神経質な方は申し訳ありません(。_。`)✻購入先✻アラモード楽天市場取得者名：株式会社エイト公安委員会名：東京都公安委員会古物商許可番号：第301101505440✻購入ランク✻SAランク✻購入金額✻105,644円✻付属品✻保存袋やカードなどなし------------------------------------■カラー黒■サイズミニ1番小さいサイズです横28cm縦20cmマチ15cm(B5サイズが入る感じです)■外側、内側目立つ傷や汚れなし■角極少スレ■金具極少スレ■ハンドル目立つ傷や汚れなし■ショルダー付未使用■発送は15時までにご購入の場合、本日中でも可能です♡他サイトでも出品しているため、予告なく削除する可能性がございます。全て一点ものなので早い者勝ちです(¨̮)︎︎❤︎︎なくなり次第終了となりますので、ぜひこの機会に手に入れておいてくださいませ。気になる事や質問ありましたら、お気軽にコメントしていただきたいです◡̈⃝♪✴️他にも色々出品しておりますので、ぜひご覧ください☘️#くぅの出品はこちら♪#くぅのオフィスレディー品はこちら♪♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦('ω'o[プロフ必見でお願いします]o♦♥♦―――――♦♥♦―――――♦♥♦カラー···ブラック型名···カナパ柄/種類···キャンバスバッグサイズ···S



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