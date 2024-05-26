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❮気持ちお値下げ❯バーバリーロンドンブルーレーベルキャンパスショルダーバッグ
商品番号 D79391392831
商品名

❮気持ちお値下げ❯バーバリーロンドンブルーレーベルキャンパスショルダーバッグ
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❮お気持ちお値下げ❯13800円→11000円BURBERRYLONDON⁄バーバリーロンドンBLUELABEL⁄ブルーレーベルキャンパスショルダーバッグロゴ刺繍ストライプバンドクロスボディ－バックMサイズ▪ブランド　バーバリーブルーレーベル▪サイズ　横幅　平置き約38センチ　　　　　縦　　両端部約26センチ　　　　　縦　　中央部約21センチ　　　　　ショルダー長　最大110センチ　　　　　上部からの長さ最大60センチ▪素材　キャンパス⁄レザー▪カラー　ブラック⁄ベージュ▪仕様　ショルダーベルト部で長さ調整できます　　　　上部はファスナー付きですので安心感が　　　　あります　　　　裏面にマグネット付き大ポケット　　　　中側に中ポケットが4箇所　　　　小ポケットが4箇所あります▪状態　特に目立ったスレ傷や破れもなく　　　　全体的にも比較的きれいな状態ですので　　　　ショルダーバッグお探しの方におすすめ　　　　します　　　何分中古のためご理解いただける方にお譲りしたいと思います梱包の上発送いたしますよろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate570348.html
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