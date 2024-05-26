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美品　本革　JRA ワニ革　クロコダイル　ハンドバッグ　レザー　革　レディース
商品番号 T89129991942
商品名

美品　本革　JRA ワニ革　クロコダイル　ハンドバッグ　レザー　革　レディース
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 13,612 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レザーバッグなど出品していますよ^^他にも似た物がいくつかあるかもしれません^o^前向きな方は是非提案されて下さい(*^^*)私の出品物は検索にヒットしにくいアイテムが多いのでフォローしておいて暇つぶしがてら時々覗いてもらうと良いかと思います^-^微細なものこそございますが特に痛みもなく気持ち程度の使用感といった感じでしょうか鮮度良いアイテムかと思いますよ^-^立派なワニ革のクロコダイルハンドバッグですね^^個体値も高く王道の1本といった感じではないでしょうか(^^)内装もコットン生地ですので今後ポロつきヒビ割れも発生しませんよ、長く所有するにはもってこいのアイテムですのでオススメです^^手持ち、肘かけハンドバッグでご利用下さい^^横上部28.5横下部30高さ22.5幅12.5ハンドル32#ケンのエキゾチックレザーバッグはこちら#ケンのナチュラルレザーはこちら美品　本革　JRAワニ革　クロコダイル　トートバッグ　レザー　革　革バッグ　メンズ　レディース　フォーマル　カジュアル　和装　着物　冠婚葬祭　オールレザーカラー···ブラック柄・デザイン···チェック素材···本革
http://narcologia.ru/goods/peroration578415.html
http://narcologia.ru/goods/approximate880720.html
http://narcologia.ru/goods/conception531657.html
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