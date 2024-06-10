マベパール K18ペンダントトップ

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商品詳細
#tanaka➰刻印：K18重量：5.2g素人摄影、採寸、検品ですので見落とし等があるかも知れません。 画像をご確認の上納得頂きました方のみご購入ください。付属品などは付きません。メルカリ便で発送します。*コメントなしで即購入大歓迎です！評価厳しい方、中古品ご理解頂けない方のご購入お控えください。#帯留#着物#明治金工#べっ甲#ネックレス#さんご#サンゴ#赤サンゴ#赤珊瑚#本珊瑚#アクセサリー#チャーム#アンティーク#宝石#珊瑚#宝石珊瑚#ブローチ#Austriaオーストリア#AVONエイボン#Coroコロ#Eisenbergアイゼンバーグ#EMMONSエモンズ#Florenzaフロレンザ#HobéHobeホベホベー#KRAMERクレイマー#LeaSteinリア・スタインリア・スタン#Lisnerリスナー#Monetモネ#Napierネイピア#Reneルネ#Schiaparelliスキャパレリ#Swarovskiスワロフスキ#サファイア、ルビー、パイロープガーネット、ロードライトガーネット、ペリドット、アクアマリン、アメジスト、パープルスピネル、モルガナイト、スモーキークォーツ、アイオライト、シトリン、ラリマー、翡翠、ブルージルコン、アパタイト、イエローサファイア、ピンクミステックトパーズ、その他
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