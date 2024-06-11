エルメス モバイルバッテリー

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商品詳細
エルメスのiPhone用充電器です。動作確認のため、一度充電し10分前後使用しました。ほぼ新品になります。ワイヤレス技術を通して、お使いの機器を充電。充電面にQI対応の機器を置くだけでOK。付属のUSB-C/USB-Cケーブルを介して、有線で急速充電することも可能です。付属品:袋、箱、リボンなど写真通り全てあります。定価:72720円⚠︎コメントのご返信がない方はブロック致します。即購入OKです。大幅な値下げはお断りいたします。断捨離の為、必要な方に使っていただけると幸いです自宅保管の為、ご理解ある方のみお願い致します。返品は受けておりませんので、ご了承下さい。
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