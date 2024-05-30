⭐新品⭐ 放置少女 上泉信綱 美麗デザイン モバイルバッテリー 5000mAh ...

ありがとうございます☺#☆みわりん☆彡です❣️ようこそいらっしゃいました～⭐どうぞよろしくおねがいします❗️⭐出品一覧です♪#☆みわりん☆彡モバイルバッテリー✨商品詳細✨ 【品名】モバイルバッテリー 【寸法】縦：123mm 横：65mm 高：13mm 【付属】箱・ケーブル・取扱説明書 【状態】写真をご参照ください 新品・未使用品です♬✨放置少女モバイルバッテリー商品です⭐✨キャラクターが美麗に描かれていて美しいです⭐✨コンパクトなので使い勝手が良くお気に入り♬✨手のひらにすっぽりおさまり持ち運びにも便利です❣✨持ってるだけでうれしく楽しい気持ちになります♬✨お気に入りのイラストを楽しみましょう♪⭐在庫は限られておりますので、お早めにお求めください⭐⭐リーズナブルでスピーディにお届けいたします❣⭐おまとめ・セット購入も大歓迎です❤⭐コメントお待ちしております⭐⭐製品仕様⭐ 【容 量】5000mAh 【重 量】155g 【入 力】DC5V/2Amax 【出 力】DC5V/2.1AAuto-IC付き 【本体仕様】インジケーター（４段階） 【対応機種】各種iPhone、iPod、iPad、 MicroUSB対応スマートフォン Wi-Fiルータ 【付 属】USB-MicroUSBケーブル（白）⭐全出品一覧はこちら#☆みわりん☆彡⭐小物出品一覧はこちら#☆みわりん☆彡小物タイプ...ポータブル電源15



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