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⭐新品⭐ 放置少女 上泉信綱 美麗デザイン モバイルバッテリー 5000mAh⭐
商品番号 X48401195882
商品名

⭐新品⭐ 放置少女 上泉信綱 美麗デザイン モバイルバッテリー 5000mAh⭐
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ありがとうございます☺#☆みわりん☆彡です❣️ようこそいらっしゃいました～⭐どうぞよろしくおねがいします❗️⭐出品一覧です♪#☆みわりん☆彡モバイルバッテリー✨商品詳細✨　【品名】モバイルバッテリー　【寸法】縦：123mm　　　　　横：65mm　　　　　高：13mm　【付属】箱・ケーブル・取扱説明書　【状態】写真をご参照ください　　　　　新品・未使用品です♬✨放置少女モバイルバッテリー商品です⭐✨キャラクターが美麗に描かれていて美しいです⭐✨コンパクトなので使い勝手が良くお気に入り♬✨手のひらにすっぽりおさまり持ち運びにも便利です❣✨持ってるだけでうれしく楽しい気持ちになります♬✨お気に入りのイラストを楽しみましょう♪⭐在庫は限られておりますので、お早めにお求めください⭐⭐リーズナブルでスピーディにお届けいたします❣⭐おまとめ・セット購入も大歓迎です❤⭐コメントお待ちしております⭐⭐製品仕様⭐　【容　　量】5000mAh　【重　　量】155g　【入　　力】DC5V/2Amax　【出　　力】DC5V/2.1AAuto-IC付き　【本体仕様】インジケーター（４段階）　【対応機種】各種iPhone、iPod、iPad、　　　　　　　MicroUSB対応スマートフォン　　　　　　　Wi-Fiルータ　【付　　属】USB-MicroUSBケーブル（白）⭐全出品一覧はこちら#☆みわりん☆彡⭐小物出品一覧はこちら#☆みわりん☆彡小物タイプ...ポータブル電源15
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