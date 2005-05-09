Panasonic LUMIX FX DMC-FX8 K オールドコンデジ



デジタルカメラ DMC-FX8 商品概要 | ムービー／カメラ | Panasonic



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デジタルカメラ DMC-FX80 商品概要 | ムービー／カメラ | Panasonic



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PanasonicLUMIXFXDMC-FX8K566-9簡易（抗菌）クリーニング,吹上清掃済みです写真を多く載せましたのでご覧くださいませ。■外観■使用感ありますがまだまだお使い頂けます。。画像をご確認ください。■光学■レンズクリア■動作■・シャッター切れました。・セルフタイマー使えます。・ズームOK。・フラッシュok・メディアへの保存編集ok■■付属品■■本体、バッテリー、充電器、ストラップ商品画像の物が全てになります、ご確認宜しくお願い致します。CAMERATECHNOLOGY:COMPACTHDMI端子数(新):0SDカード対応種類:SDカード対応color:BLACKセンサーサイズ:1/2.5型センサーサイズ(新):1/2.5型以上1/1.7型未満バッテリー種類(DSC):リチウムイオン電池ビデオ・画質:デジタルSDフォーサーズ種類:フォーサーズ以外メモリカード対応種類:SDメモリカードモニタ有光学ズームクラス別:2.5〜3.4倍動画圧縮方式:QUICKTIME動画有効画素数・クラス別:400万画素以上動画記録画素数:640X480可動式液晶モニター:非可動式液晶モニター手ぶれ補正機能有無・種類:光学式撮像素子種類:CCD総画素数クラス別3:501〜600万画素静止画有効画素数・クラス別:451〜550万画素#パナソニック#Panasonic