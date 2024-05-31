アトレーワゴン　RSリミテッド

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商品詳細
年式25年11月エンジン KF-DETタイミングチェーン車駆動方式 FR4AT走行距離141,500km車検有効期間令和5年11月14日備考エンジンオイル交換済みオイルフィルター交換済みワンセグ？フルセグ？ナビETC社外15インチアルミホイール支払い総額表示価格 てモと【古物商許可番号】神奈川県公安委員会にて古物商取得済みです。購入されたお客様や現車確認時に名刺・許可証を提示致します。名義変更まで預かり金2万円頂ければ乗ってお帰り頂けます。事前にご連絡頂ければ海老名駅までお迎えにあがります。よろしくお願い致します！トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル···アトレーワゴンカラー···ホワイトボディタイプ···軽自動車年式···平成25年式燃料タイプ···レギュラー車走行距離···10万〜14.9万km
http://narcologia.ru/goods/reflector947664.html
http://narcologia.ru/goods/message661027.html
http://narcologia.ru/goods/update581295.html
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