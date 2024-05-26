

トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み



トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み トヨタ エスティマ ハイブリッド Ｇ 4WD 車検 〜令和6年8月 込み込み

トヨタ エスティマ ハイブリッド 4WDＧグレードで装備も充実しています。型式DAA-AHR20W初年度登録H19.8車検は2024年8月28日まで。補助バッテリーも昨年に新品に交換しました。パナソニックのカオスです。走行 14万〜15万キロ超たまに乗りますので、距離は延びます。平均燃費は約11〜12km／1L凹み傷、擦り傷あります。左スライドドア凹みあり。スライドドアは正常に動くので使用に不都合はありません。右リアバンパーに擦り傷あり。年式相応の傷や音あり。リアからたまに音あり。タイヤパンク修理跡あり必ず現車確認してから購入をお願いします。中古車ですので、現状優先です。購入後はいかなる理由があっても、返品、キャンセル等は受け付けません。本体価格になります。でリサイクル料・自動車税込みに変更します。手元264800でお願い致します。了承頂ける方のみご購入して下さい。名義変更まで4万円お預かりします。名義変更完了後、すぐに指定の口座に振り込みます。引き渡し時にトヨタディラーでトヨタ純正エンジンオイルに交換してからお渡しします。トヨタ/スズキ/ホンダ/ダイハツ人気モデル···エスティマ