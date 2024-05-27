キャンバーボルト　L700s ミラ L802s L902s オプティ　ムーヴ

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最高強度12.9緩み防止にスプリングワッシャー付き全て日本製の高強度、重荷重品です海外製品、類似品にはご注意くださいフロント用 4本セットイベントや撮影時にお使いください太い方で1.5度細い方で3度両方装着4.5度程度と幅広いセッティングが可能！※車種、個体により角度は変化しますので参考程度サイズ合えば他車種に流用可。分からない方はお調べしますのでコメントお願いします♪以下のような場合、キャンバーボルトの導入を検討してみて下さい。【1】キャンバー調整が出来ない純正形状のサスペンションや車高調またはダウンサスでローダウンした所、キャンバー角が付きすぎてタイヤの偏摩耗が激しい方【2】キャンバー角を付ける事によって、コーナリング性能やフィーリングを向上させたい方【3】タイヤ及びホイールがフェンダーからはみ出してしまい、保安基準に満たない方【4】調整式アッパーマウントの調整幅だけではキャンバー角が足りない方上記のようなケースに対し、キャンバーボルトを付ける事で解決出来る場合があります。(※キャンバーボルトの装着のみで偏摩耗を防ぐことや保安基準適合を保証する内容ではありません。キャンバー角を調整した後は必ずアライメント調整を行って下さい。重要事項本製品は車検不可となります純正同等の強度は保たれないため一般公道使用禁止。競技用部品です。イベントや撮影時にお使いください万一の事故、故障、損害、取付、使用時の破損等、当方一切その責任を負うことは出来ず全て自己責任にてご使用下さい。納得された上での購入お願いします#キャンバーボルトDワゴンRエブリィキャリーパレットスペーシアアルトアルトワークスラパンハスラームーヴタントカスタムコペンミラミラジーノミラターボコンテタフトハイゼットアトレーオプティミライースキャンバスN-BOXN-VANN-ONEN-WGNデイズステラルークスキャストプレオkeiEKワゴンミラココアモコトコットウェイクフレアAZ-ワゴンピクシスオッティエッセタントエグゼソニカスペーシアベースミラアヴィムーヴラテMAXスピアーノ