玄武ローダウンブロック2.5インチ　ハイエース専用

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商品詳細
玄武 2.5インチブロックです。新品で購入後、ハイエースナロースーパーGLにて約1年使用しました。ダウン量変更のため出品致します。外す前までは問題なく使用しておりました。写真に写っているものが全てです。神経質な方はご購入お控え下さい。
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