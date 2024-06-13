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玄武ローダウンブロック2.5インチ　ハイエース専用
商品番号 O41269442061
商品名

玄武ローダウンブロック2.5インチ　ハイエース専用
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 9,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

玄武　2.5インチブロックです。新品で購入後、ハイエースナロースーパーGLにて約1年使用しました。ダウン量変更のため出品致します。外す前までは問題なく使用しておりました。写真に写っているものが全てです。神経質な方はご購入お控え下さい。
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