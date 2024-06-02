Fender SVD-20CE フェンダー ギターアンプ

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商品詳細
FenderフェンダーギターアンプSVD-20CEです。20wの自宅練習用ギターアンプでクリーンchと歪みchと別れておりとても使いやすいです。プリチューブの真空管仕様でセレッションのスピーカーを2基搭載。リバーブも良く効きます。cabstyleで音質がとても変わるので面白いです。写真4枚目〇印にタッチアップ跡あり。ブースト側に切り替え時、演奏では気にならない程度のノイズがあります。中古品が気になる方のご購入はご遠慮願います。
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