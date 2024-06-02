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Fender SVD-20CE フェンダー ギターアンプ
商品番号 T22975762581
商品名

Fender SVD-20CE フェンダー ギターアンプ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 7,105 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FenderフェンダーギターアンプSVD-20CEです。20wの自宅練習用ギターアンプでクリーンchと歪みchと別れておりとても使いやすいです。プリチューブの真空管仕様でセレッションのスピーカーを2基搭載。リバーブも良く効きます。cabstyleで音質がとても変わるので面白いです。写真4枚目〇印にタッチアップ跡あり。ブースト側に切り替え時、演奏では気にならない程度のノイズがあります。中古品が気になる方のご購入はご遠慮願います。
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