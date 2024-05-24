スイフト　326 スプリング　直巻き　ID65

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商品詳細
バネレート8Kバネ径 65ミリバネ長 6.5インチ（約165ミリ）中古品のため傷、汚れ等ございます。神経質な方は購入ご遠慮下さいm(._.)m用品の種類···スプリング対応車種メーカー···汎用
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