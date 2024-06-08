キャブレター 内部洗浄済み CB250T CB250N スーパーホーク

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商品詳細
スロージェットの所のゴムのめくらフタのみ欠品です。点滴にガソリンを入れてオーバーフローも確認済みです。フロートチャンバーガスケットも交換した方が良いかもしれません。画像を良く確認して購入お願いいたします。3Nでお願いいたします。分からない事は質問下さい。
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