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キャブレター 内部洗浄済み CB250T CB250N スーパーホーク
商品番号 B93536756442
商品名

キャブレター 内部洗浄済み CB250T CB250N スーパーホーク
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 22,908 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スロージェットの所のゴムのめくらフタのみ欠品です。点滴にガソリンを入れてオーバーフローも確認済みです。フロートチャンバーガスケットも交換した方が良いかもしれません。画像を良く確認して購入お願いいたします。3Nでお願いいたします。分からない事は質問下さい。
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