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RPM67レーシング zrx400マフラー
商品番号 P30157408018
商品名

RPM67レーシング zrx400マフラー
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

zrx400、2型に付けてました。使用する分には問題ありません。加工してサイレンサーが外せるようになり、直管にしているのでレーシーでいい音がでます(爆音)ステッカーは貼り替えてます！
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