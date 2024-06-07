【２点セット】リードディフューザー　ブラックベリーの香り新品未使用・デキャンタ付

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商品詳細
新品未使用品 2点セット【商品紹介】ワインをイメージした高級感溢れるリードディフューザーまるでワインみたいなアロマ香りで、見た目でお部屋の雰囲気をワンランクアップ！雰囲気抜群のワイン風ボトルから付属のデキャンタに液体を注いで使用してください。【香り】ブラックベリーの香り【内容】フレグランスオイル 約300mLデカンタ（ガラス）１個リードスティック（天然木：ぶどう）８本【芳香期間】約４ヶ月※芳香期間は、気候、温度や湿度、部屋の広さや置き場所によって異なりますので、予めご了承願います
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate579248.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual415246.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce941255.html
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リードディフューザー ワイン ブラックベリーの香り 約4ヶ月持続 ...
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