激レア新品 Diptyque Beverly Hills Candle

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DiptyqueディプティックビバリーヒルズキャンドルBeverlyHillsCandle190g6.5oz＊アメリカで購入ミントとレモンをブレンドした独特の柑橘系の香りと、フリージアの香りが特徴です。通常のキャンドルはそれぞれの都市のブティックで販売されておりますが、この限定品はビバリーヒルズに新しいブティックがオープンしたことを記念して2021年4月に10日間のみ期間限定で直営店及びオンラインにて発売されました。このDiptyqueビバリーヒルズは、象徴的な街の活気に満ちたヤシの木と緑豊かな庭園に触発された特別な限定版のキャンドルとして作成されました。鮮やかなターコイズブルーのガラス瓶に、対照的な黄色の掌紋が入っています。香りはまさにカリフォルニアを象徴するようなとても良いもので、日本ではこのような香りはなかなか作れないのではと思ってしまいます。キャンドルがなくなっても容器がとてもかわいいのでずっとお使いいただけるはずです。限定品にて海外サイトでは価格が高騰しておりますが、外のビニールを外しているのでお値段を下げて出品しましたのでお探しの方ご検討くださいませ。#Diptyque#ディプティック#BeverlyHills#ビバリーヒルズ#California#カリフォルニア#RHC#RH#RonHerman#ロンハーマン種類···キャンドル設置タイプ···置き型