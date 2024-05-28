PRANAROM ネロリ BIO 5ml プラナロム 精油 【ラベル落ち】

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プラナロム社【BIO】グレード精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、ご購入前に「コメント欄」へご連絡下さい。購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。（複数購入割引以外のお値引きは、対応しておりません）■プラナロムネロリBIO5ml【訳あり】 使用期限 2027.37,000円→6,900円海外からの輸送中、他の精油の液漏れのためラベルがハゲています。本体には、問題ありません。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。オレンジビターの花から抽出した、心を落ち着かせてくれるフローラルな香りです。ーーーーーーーーー使用期限：写真2枚目ノート：トップ～ミドル香り：甘さと苦みを感じるフローラル系の香り禁忌：下記の注意事項を必ずご覧ください。ーーーーーーーーー♡相性のよいブレンド♡ オレンジ、レモンなど柑橘系 プチグレン ラベンダー全般 ジャスミン プチグレン フランキンセンス パルマローザ イランイラン などーーーーーーーーープラナロム社のエッセンシャルオイルは、100％天然の植物から採油し、全て自社管理しているケモタイプ精油です。海外製品のため成分表はありませんが、品質に変わりはなくとても信頼できるものです。送付時は、箱から出して暖衛材にくるんでお届けします。精油を一度に複数お買い上げの場合、2本目以降を1本400円引きとさせて頂きますので、購入前にコメント欄へご連絡下さい。ご購入後のおまとめ、お値引きはできかねます。（複数購入割引以外のお値引きは、対応できません）※注意事項※・アレルギーテストを行ってから使用してください。・幼児の手の届かないところに保管してください。・熱と光から遠ざけて保管してください。・特に許可がない限り妊娠中および授乳中、3歳未満の子どもには使用しない。・集中したいときは使用を控えましょう。・妊娠中の使用は極力控えましょう。・いかなる場合でも責任を負う事はできません。#ネロリ#プラナロム#PRANAROM#アロマ#エッセンシャルオイル#精油#オーガニック#BIO#スキンケア他にも出品しておりますので、ぜひご覧ください。#tttアロマ