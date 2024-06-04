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ドテラ正規品 サプリメント【ディープブルー】ポリフェノールコンプレックス
商品番号 T84875924702
商品名

ドテラ正規品 サプリメント【ディープブルー】ポリフェノールコンプレックス
ブランド名 ドテラ
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドテラアメリカ正規品サプリメント【ディープブルー】ポリフェノールコンプレックス／60カプセル入り定価12,500円賞味期限／2025年2月緑茶やザクロ、ブドウなどが由来のポリフェノールが含まれています。これらはジンジャーやフランキンセンスなどの他の植物エキスと相乗的に働いてめぐりをサポートし、健康的で若々しい気持ちで毎日を過ごすのを応援してくれます。★お召し上がり方健康補助として1日2粒を目安に水等と一緒にお召し上がりください。#ドテラ#DOTERRA#サプリメント#ディープブルー#DeepBlue
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