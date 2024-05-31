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大正製薬 空腹時血糖値が気になる方のタブレット 粒タイプ 30日分 120粒
商品番号 Q25993452622
商品名

大正製薬 空腹時血糖値が気になる方のタブレット 粒タイプ 30日分 120粒
ブランド名 大正製薬
特別価格 税込 1,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(*^^*)大正製薬空腹時血糖値が気になる方のタブレット粒タイプ30日分120粒✖2袋10月21日届いたばかりの商品です。定期購入しておりますので新しい商品を出品させていただきます。届いたままの状態でプチプチから出しておりませんので衛生的です。新品未開封賞味期限2025年3月定価（税込）4860×2=9720円即購入大歓迎です。宜しくお願い致しますm(__)m#大正製薬#大正製薬血圧が高めの方のタブレット#大正製薬空腹時血糖値が気になる方のタブレット粒タイプ30日分120粒
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