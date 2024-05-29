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c124マ　九谷焼　勇吉　赤絵　金彩　松竹梅　獅子蓋　鳳凰図
商品番号 S27673179559
商品名

c124マ　九谷焼　勇吉　赤絵　金彩　松竹梅　獅子蓋　鳳凰図
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古い物ですので幾年の汚れ、擦れ等が有ります。ご神経質な方はご購入はご遠慮下さい。画像を良くご覧の上分かる方ご購入お願い致します。※実物と画像の色合いが少し違います。サイズ高さ　約11cm（蓋含み）直径　約6.8cm素人寸法になりますので多少の誤差有ります。商品に詳しくないので、ご質問にお答え出来ない場合があります。ご了承ください。
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http://narcologia.ru/goods/Persia994388.html
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