ディプティック　マキ　dyptique MAQUIS キャンドル　190g

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商品詳細
ディプティックのマキ190gです。2023年6月に公式オンラインで購入し、30分程使用しました。ウッディ系の香りがあまり得意ではなかったため、出品します。購入時よりキャンドルとガラスの間に隙間がありますが、キャンドルの特性ですのでご理解いただける方のみお願いいたします。（火を灯して表面全体が溶けると隙間はなくなるようです。）【商品説明】私たちは地中海沿岸に広がる灌木の密林マキ（maquis）の香りを決して忘れることはありません。陽射しで乾いた土やロックローズの小低木の香り。アンバーノートやレザーノートのあるその樹脂の趣き、スパイシーノートのあるイモーテルの香りが立ち込めています。
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キャンドル マキ 190g
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