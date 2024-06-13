ほぼ全量 ミニチュア ディオール ミニ香水 Dior リトル ラグジュアリー ...

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商品詳細
ディオール 香水 ミニ香水Diorフレグランスリトルラグジュアリー4点各5mlChristianDior ミニチュアジャドール(オードゥパルファン)ミスディオール(オードゥトワレ)ディオールアディクト2(オードゥトワレ)ミスディオールシェリーブルーミングブーケ (オードゥトワレ)コレクションとして保管していたもので中身の使用はしていませんが手に取ったり開封したりしたものです。揮発などもあるかもしれませんので未使用に近いとさせて頂きます。箱はリボン付きです。多少の箱の痛みなどもございます。はっきり覚えていませんが購入から2年ほどは経過しているかと思いますので劣化など気になさらない方のみご検討お願いいたします。#香水#コロン#オードパルファム#コレクション#アトマイザー#オーデパルファム#オードトワレ#オーデコロン#パルファム#オーデトワレ#オードトワレット#フレグランス#レディース 香水#ユニセックス 香水
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