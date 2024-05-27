ブルー ドゥ シャネル　パルファム（ヴァポリザター）100ml

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ご覧頂きありがとうございます♪ブルードゥシャネルパルファム（ヴァポリザター）100ml容量:100ml購入時期:2023年7月状態:新品未開封/フィルム付き「以下公式サイトから引用」自由に生きる男性のエスプリを表現した、魅惑的なアロマティックウッディフレグランス。ブルーのボトルに入った、時代を超越した香り。ブルードゥシャネルパルファムは、フレグランスをたしなむ男性のための格別な香り。＊注意❗️＊購入先は正規品を取り扱う信頼できる海外ショップで、海外製品になりますので、海外製品に抵抗がある方や神経質な方、ご購入ご遠慮ください。海外製品のため、国内正規品との仕様、香りが多少異なる場合がございます、気になる方、ご購入ご遠慮ください。着画お断りしております。即購入可能宜しくお願い致します。