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オストハイマー　トナカイ　ヴィンテージ
商品番号 O69138032758
商品名

オストハイマー　トナカイ　ヴィンテージ
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 2,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オストハイマー　トナカイ　ヴィンテージ海外の中古販売店で購入しました。少し古いタイプのトナカイです。クリスマスの時期に一度飾ったのみで、子供は遊びに使用していません。とても存在感があり、味わいのあるトナカイです。ヴィンテージにご理解ある方お願いします。#Ostheimer#holztiger#ドイツ#木製玩具#積み木#vintage#reindeer#クリスマス#インテリア#北欧雑貨
http://narcologia.ru/goods/calling158150.html
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