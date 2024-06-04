オストハイマー　トナカイ　ヴィンテージ

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商品詳細
オストハイマー トナカイ ヴィンテージ海外の中古販売店で購入しました。少し古いタイプのトナカイです。クリスマスの時期に一度飾ったのみで、子供は遊びに使用していません。とても存在感があり、味わいのあるトナカイです。ヴィンテージにご理解ある方お願いします。#Ostheimer#holztiger#ドイツ#木製玩具#積み木#vintage#reindeer#クリスマス#インテリア#北欧雑貨
http://narcologia.ru/goods/calling158150.html
http://narcologia.ru/goods/rouge488010.html
http://narcologia.ru/goods/enquire197989.html
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