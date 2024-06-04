スーリーsouris 白レース　ミルキースーツ90サイズ

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・白レース ミルキースーツ90サイズ 数回着用しました。 着ると見かけ以上に可愛いくお気に入りです。 大切に着ていました。 自宅保管にて、汚れほつれ等確認のうえアイロンをかけております。素人検品ですのでご理解いただける方にお願い致します。折り畳んで、発送致します。カラー···ホワイト柄・デザイン···レース季節感···秋、冬袖丈···半袖カラー···ホワイト柄・デザイン···レース季節感···秋、冬