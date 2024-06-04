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スーリーsouris 白レース　ミルキースーツ90サイズ
商品番号 K83286497035
商品名

スーリーsouris 白レース　ミルキースーツ90サイズ
ブランド名 スーリー
特別価格 税込 1,475 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・白レース　ミルキースーツ90サイズ　数回着用しました。　着ると見かけ以上に可愛いくお気に入りです。　大切に着ていました。　自宅保管にて、汚れほつれ等確認のうえアイロンをかけております。素人検品ですのでご理解いただける方にお願い致します。折り畳んで、発送致します。カラー···ホワイト柄・デザイン···レース季節感···秋、冬袖丈···半袖カラー···ホワイト柄・デザイン···レース季節感···秋、冬
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