ダブルB スタジャン風 ダウンジャケット アウター ミキハウス 100 コート

MIKIHOUSEDOUBLE.Bミキハウスダブルビー人気完売商品!!スタジャン風ダウンジャケット★¨̮サイズ100cmダウン90%フェザー10%定価69300円ネイビーを基調にマスタード色の袖でジャケット全体にワッペンやアップリケが贅沢にちりばめられていて高級感がとてもありめちゃくちゃカッコイイですよ★¨̮着用感もほとんど無く状態もとても良いです！ダウンなので下が薄手のお洋服になっても暖かいです!!プロフィール内容にご納得頂ける方のお取引をお願い致しますm(*__)mお品物はダウンなので圧縮させてもらっての梱包発送となりますのでご了承ください#ダブルビー100#ダブルビーダウン#ダブルビーアウター#ミキハウスダウン#ダウン100#キッズダウン#ミキハウス100#ダブルBダウンジャケット#ミキハウスダウン#ダブルBジャンパー



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