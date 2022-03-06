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Made in UKチェルシー ユニフォーム
商品番号 K96140630486
商品名

Made in UKチェルシー ユニフォーム
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

プレミアリーグの名門チェルシーのユニフォームになります。オフシャルの物ではなく、変わり種でかなり珍しいです。サイズ　:M(肩幅60cm/身幅57cm/着丈70cm)カラー　:ブルー生産国　:イギリス丈···半袖カラー···ブルーリーグ···プレミアリーグ種類···レプリカユニフォームサイズ···M
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