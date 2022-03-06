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- Made in UKチェルシー ユニフォーム
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商品詳細
プレミアリーグの名門チェルシーのユニフォームになります。オフシャルの物ではなく、変わり種でかなり珍しいです。サイズ :M(肩幅60cm/身幅57cm/着丈70cm)カラー :ブルー生産国 :イギリス丈···半袖カラー···ブルーリーグ···プレミアリーグ種類···レプリカユニフォームサイズ···M
http://narcologia.ru/goods/contemplate944377.html
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