【値下げ】パワークッションエクリプション4 ウィメンGC オムニ・クレー用24㎝

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商品詳細
新品を11,200円位で購入し、3回ほど使用しましたが、私の足には合わないので出品します。目立った傷などは無いと思います。中敷も出してクリーニングしましたが、中古品であることをご理解いただける方にお使い頂ければ幸いです。細かい点は写真でご確認下さい。別の靴が入っていた箱に入れて発送します。ブランド…YONEX色…モスグリーン✖️ピンク対応コート···オムニ・クレー兼用サイズ···24cm
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