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坂本勇人 読売ジャイアンツ レプリカユニフォーム
商品番号 L71238200737
商品名

坂本勇人 読売ジャイアンツ レプリカユニフォーム
ブランド名 アンダーアーマー
特別価格 税込 1,857 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツ坂本勇人選手の『アンダーアーマー製』のレプリカユニフォームです。☆サイズはSM(画像３)2年前に購入しましたが現地で1度着用しただけです。素人目ですが目立つ汚れ等ありません。※お値下げ交渉ご遠慮下さい。※此方で様子を見ながらさせて頂きます。宜しくお願い致します\u003c(__)\u003e
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