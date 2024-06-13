新品　軟式　FRP製　SSK バットライズアーチ

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商品説明サイズ 84cm種別 軟式ブランド SSK(エスエスケイ)材質 金属製色 ブラック×ホワイト弾け!抜けていく系ホームラン大きくたわみ、素早く復元!凹凸内層構造SSKから新しい軟式バット登場軟式金属バット（M号球対応）『ライズアーチ』振り抜きやすさを追求したバランス設計と、大きくたわみ素早く復元する内部凸凹構造で反発力のある抜けていく打球を生み出します。内部凹凸構造内部凹凸構造により、大きくたわみ、素早く復元する効果を発揮。更には、特殊ラバーシートにより反発力・耐久性もアップ。たわみから復元までの内部構造インパクト時には大きくたわみ、素早く復元(反発)します。この構造により、打球に力を伝えます。OCTヘッド八角形が特徴的なキャップで、軽量化と振り抜きやすさを向上します。カーブ状デザインホワイトとグリーンのゆるやかなカーブデザインが軽さをイメージさせます。振動減衰グリップ低反発で振動を吸収する振動減衰シート内蔵のグリップテープを採用しています。他にも類似品を多数取り扱っておりますので、時間ある時にご覧ください。高校野球硬式野球硬式バット野球部ミズノSSKゼットローリングスナイキプーマアディダスアシックスミツワタイガートクサンTVカラー···ホワイト競技の種類···軟式素材···その他