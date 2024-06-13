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桑田真澄　直筆サインボール　巨人　硬式
商品番号 I94923210579
商品名

桑田真澄　直筆サインボール　巨人　硬式
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 10,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

現在、読売ジャイアンツ一軍投手チーフコーチ補佐を務める桑田真澄の直筆サイン入り硬式ボールです。プチプチに入れての自宅保管保です。中古品にご理解いただける方のみご購入ください。
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