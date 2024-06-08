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ベンチコート　子供用　160センチ
商品番号 Y21378104336
商品名

ベンチコート　子供用　160センチ
ブランド名 アシックス
特別価格 税込 1,595 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️着用の感想子供用160センチのベンチコートですが、身長164cmの私が着用しても膝下半分くらい隠れます！フードの取り外しも可能！◾️サイズ　160cm着丈:150cmバスト:76〜84cm身幅:61cm袖丈:79cm※肩の縫い目がないため、袖丈は首元から計ってます。※素人採寸です。多少の誤差はご了承ください。◾️状態について目立つ汚れなどはありませんが10回以上は着用しているものになります。ご理解のある方のみご購入をお願いいたします。カラー···ブラック
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